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Reuters: Германия засекретит данные о поставках оружия Украине

Правительство Германии прекратит публиковать детали военной помощи Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц в субботу во время визита в Киев.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года правительство Германии изначально нерегулярно сообщало о военной помощи Киеву, но позднее под давлением парламентариев и СМИ начало публиковать обновленный список поставляемых систем и товаров, говорится в статье.

Однако новый канцлер ФРГ решил изменить эту практику. «Пока я занимаю пост канцлера, дебаты о поставках оружия, калибре, системах вооружения и так далее будут скрыты от глаз общественности», — сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Ранее осведомленные источники сообщили Reuters, что публичная информация о поставках систем вооружения на Украину будет сокращена, чтобы добиться «стратегической неопределенности» и не дать России получить какие-либо стратегические преимущества.