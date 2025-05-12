Reuters: Германия засекретит данные о поставках оружия Украине

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года правительство Германии изначально нерегулярно сообщало о военной помощи Киеву, но позднее под давлением парламентариев и СМИ начало публиковать обновленный список поставляемых систем и товаров, говорится в статье.
Однако новый канцлер ФРГ решил изменить эту практику. «Пока я занимаю пост канцлера, дебаты о поставках оружия, калибре, системах вооружения и так далее будут скрыты от глаз общественности», — сказал Мерц в интервью телеканалам RTL и n-tv.
Ранее осведомленные источники сообщили Reuters, что публичная информация о поставках систем вооружения на Украину будет сокращена, чтобы добиться «стратегической неопределенности» и не дать России получить какие-либо стратегические преимущества.