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В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии

В республике совершенствуют систему обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предпринимателям, нанимающим на работу людей с инвалидностью, предоставят субсидии. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст.

В соответствии с документом, с 1 июня:

  • предприятиям, на которых трудоустроены инвалиды I и II групп, будут выделять субсидии до 50 млн сумов;
  • государство будет покрывать расходы на работу переводчика с языка жестов, психолога и сопровождающего;
  • сопровождающие людей с ограниченными возможностями смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Молодых людей с ограниченными возможностями будут обучать современным профессиям, создадут дополнительные возможности выхода на рынок труда.

Также внедрят систему специальных услуг. Реестр трудоспособных лиц с ограниченными возможностями будет вестись в информационной системе «Единая национальная социальная защита».

До конца 2025 года в республике планируют трудоустроить 80 тыс. человек с ограниченными возможностями.