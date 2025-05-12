В Узбекистане предприниматели за трудоустройство лиц с инвалидностью получат субсидии

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане предпринимателям, нанимающим на работу людей с инвалидностью, предоставят субсидии. Это определено в соответствующем указе главы республики, сообщает Минюст.
В соответствии с документом, с 1 июня:
- предприятиям, на которых трудоустроены инвалиды I и II групп, будут выделять субсидии до 50 млн сумов;
- государство будет покрывать расходы на работу переводчика с языка жестов, психолога и сопровождающего;
- сопровождающие людей с ограниченными возможностями смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых.
Молодых людей с ограниченными возможностями будут обучать современным профессиям, создадут дополнительные возможности выхода на рынок труда.
Также внедрят систему специальных услуг. Реестр трудоспособных лиц с ограниченными возможностями будет вестись в информационной системе «Единая национальная социальная защита».
До конца 2025 года в республике планируют трудоустроить 80 тыс. человек с ограниченными возможностями.