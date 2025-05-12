Лукашенко: Беларусь и Вьетнам идут по пути сохранения исторической памяти

«(…) мы с вами, уважаемый товарищ То Лам, мыслим одинаковыми категориями и идем одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти», — заявил президент Беларуси на переговорах с генсеком Компартии Вьетнама в расширенном составе.