Лукашенко: Беларусь и Вьетнам идут по пути сохранения исторической памяти

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Беларусь и Вьетнам идут единственно верным курсом в вопросах сохранения исторической памяти, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.
Сегодня во Дворце Независимости прошли переговоры в узком и широком составах между белорусским президентом и генсеком ЦК Компартии Вьетнама.
«(…) мы с вами, уважаемый товарищ То Лам, мыслим одинаковыми категориями и идем одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти», — заявил президент Беларуси на переговорах с генсеком Компартии Вьетнама в расширенном составе.
Говоря о важности сохранения исторической памяти, белорусский лидер отметил, что этот подход, ориентированный на преемственность поколений, обеспечивает созидательное развитие современного общества и предопределяет будущее двух государств.