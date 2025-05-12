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Лукашенко: Беларусь и Вьетнам идут по пути сохранения исторической памяти

В Беларусь прибыло руководство Коммунистической партии Вьетнама, а также главы более 10 министерств и ведомств.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Беларусь и Вьетнам идут единственно верным курсом в вопросах сохранения исторической памяти, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня во Дворце Независимости прошли переговоры в узком и широком составах между белорусским президентом и генсеком ЦК Компартии Вьетнама.

«(…) мы с вами, уважаемый товарищ То Лам, мыслим одинаковыми категориями и идем одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти», — заявил президент Беларуси на переговорах с генсеком Компартии Вьетнама в расширенном составе.

Говоря о важности сохранения исторической памяти, белорусский лидер отметил, что этот подход, ориентированный на преемственность поколений, обеспечивает созидательное развитие современного общества и предопределяет будущее двух государств.