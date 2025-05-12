В Техасе решили запретить россиянам и китайцам покупать землю

«Скоро я подпишу самый строгий запрет в США, который запретит гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать или владеть землей в Техасе», — сказано в сообщении.
Республиканцы продвинули соответствующий законопроект в местных законодательных органах, сумев обойти попытки демократов смягчить или вовсе отвергнуть такое решение. Авторы законопроекта отметили, что граждане тех стран, которые «продемонстрировали желание нанести вред» США, не смогут быть землевладельцами в штате, так как в противном случае может возникнуть «значительный риск для национальной безопасности», передает Austin American Statesman.
67-летний Эбботт является губернатором Техаса с 2014 года, до этого он был генпрокурором штата. Политик передвигается в инвалидной коляске, так как еще в молодости был парализован после падения на него дерева во время пробежки.
Эбботт активно поддерживает Трампа. Президент во время предвыборной гонки даже называл его в числе претендентов на пост вице-президента, но выбрал на этот пост сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.
Техасский губернатор — сторонник борьбы с незаконной миграцией. В прошлом году он вступил в открытый конфликт с администрацией бывшего президента Джо Байдена из-за мигрантов. В частности, местные власти на пограничной реке Рио-Гранде установили колючую проволоку и буи, но Верховный суд страны счел это незаконным. Он постановил убрать заграждения и разрешил федеральным агентам перерезать установленную проволоку. В Техасе не стали подчиняться этому решению.