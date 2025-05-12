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Узбекистан направил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи

Vaib.uz (Узбекистан. 12 мая). Узбекистан продолжает оказывать гуманитарную поддержку соседнему Афганистану.

Очередная партия помощи была сформирована и отправлена в начале недели — на этот раз акцент сделан на сельское хозяйство и обеспечение продовольственной безопасности.

По данным Министерства сельского хозяйства, в состав груза вошла аграрная продукция, необходимая для весенних посевов и выращивания нового урожая. В частности, были переданы: 5 тонн хлопковых семян, 20 тонн риса, 500 килограммов маша, 187 килограммов семян овощных культур, 600 килограммов высококачественных семян бахчевых растений.

Эта продукция будет использована на территории Афганистана для посевной кампании и поддержки фермеров, которые сталкиваются с нехваткой ресурсов и ограниченным доступом к качественному посевному материалу.

Подобные шаги также являются элементом «мягкой силы» и добрососедской политики, которую Узбекистан последовательно реализует в отношении Афганистана, особенно в условиях нестабильности и гуманитарных вызовов.

Ожидается, что посевная помощь станет важным вкладом в развитие сельского хозяйства страны и позволит обеспечить тысячи жителей Афганистана продуктами местного производства.