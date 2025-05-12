В Молдавии уровень абсолютной бедности превысил 30 процентов

«Уровень абсолютной бедности достиг максимума с тех пор, как начали проводиться подобные измерения, и за последние три года он стабильно превышает 30%. Каждый третий гражданин живёт за чертой крайней бедности. Но за этими холодными процентами скрывается куда более болезненная реальность — ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек, для которых единственный вопрос дня: что сегодня положить на стол своим детям», — написал Филат в своем Telegram-канале.