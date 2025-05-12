Метшин назвал экологическое благополучие Казани приоритетной задачей на ближайшие годы

Неважных вопросов в городском хозяйстве нет, но снижение объемов мусора, которые образуется в городе, — это одна из главных задач на ближайшее десятилетие точно. Мы можем работать в рамках имеющихся полномочий, но мы ставим себе задачу — экологическое благополучие города.
Он призвал всех жителей города начинать разделять мусор. «Видим периодически комментарии, что люди этого не делают, так как все сгружают в одну машину. Это не так», — заявил мэр Казани.
Метшин подчеркнул, что в первую очередь нужно научиться разделять пищевые отходы, доля которых доходит до 38% от общего объема мусора. «И гниют, и пахнут. Прежде всего отходы нужно разделять. Мы у себя в доме отдельно их складываем — оказывается, не так уж и сложно. Компостер, в который все это складывается, не бог весть каких денег стоит, а потом это все в грядку. Давайте начинать с себя, прежде чем требовать с других», — поделился Метшин.
«Это город, в котором будут жить наши дети. Периодически возникают диванные критики: “Я плачу налоги, делайте все за меня”. Здесь за нас никто ничего сделать не сможет, если каждый житель не воспримет эту проблему как свою», — заключил мэр.