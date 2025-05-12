Метшин назвал экологическое благополучие Казани приоритетной задачей на ближайшие годы

Метшин подчеркнул, что в первую очередь нужно научиться разделять пищевые отходы, доля которых доходит до 38% от общего объема мусора. «И гниют, и пахнут. Прежде всего отходы нужно разделять. Мы у себя в доме отдельно их складываем — оказывается, не так уж и сложно. Компостер, в который все это складывается, не бог весть каких денег стоит, а потом это все в грядку. Давайте начинать с себя, прежде чем требовать с других», — поделился Метшин.