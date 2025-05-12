Лукашенко сказал, что мыслит одинаковыми категориями с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мыслит одними категориями с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что встреча главы государства с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом проходит в понедельник, 12 мая 2025 года во Дворце Независимости.
— Мы с вами мыслим одинаковыми категориями. И идем одним единственно верным путем сохранения исторической памяти, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларусь То Ламу считают своим другом, «И не только потому, что вы не в первый раз в Беларуси». Он сообщил, что это уже четвертый визит генсека ЦК Компартии Вьетнама в страну.
— Хочу заверить Вас, что наши отношения будут только улучшаться, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, договоренности, которые были достигнуты с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться. Вместе с тем он подчеркнул, что Беларусь и Вьетнам выходят на новый уровень партнерства.
— Мы нацелены с вами, и такая договоренность согласована, о стратегическом партнерстве между Беларусью и Вьетнамом.
В свою очередь, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама заметил, что хотел бы обсудить с президентом Беларуси ряд вопросов, в которых «мы смогли бы помочь развитию наших двусторонних отношений и повысить уровень наших двусторонних отношений до стратегического партнерства».
Кроме того, на встрече Александр Лукашенко подчеркивал, что готов обсудить все вопросы в духе партнерства и открытости. Президент заверил, что закрытых тем между странами давно нет, уточнив:
— И мы готовы делать все, что вам нужно.
По словам президента Беларуси, главная задача состоит в том, что следует активизироваться в экономике. В свою очередь, Лукашенко предложил наращивать поставки белорусских товаров во Вьетнам, создавать совместное производство техники, обмениваться технологиями.
Также сообщается, что президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генсеку ЦК Компартии Вьетнама орден Дружбы народов.
Лукашенко наградил генсека ЦК Компартии Вьетнама орденом Дружбы народов. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
— Эта награда не какая-то протокольная штука. Эта награда за огромный вклад, который внес генеральный секретарь в укрепление нашего сотрудничества. Благодаря ему мы спасли отношения Беларуси и Вьетнама, — заявил президент Беларуси.
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