The Times: Британия отправляет Украине муляжи оружия, чтобы сбить с толку ВС РФ

Как стало известно изданию, Британия отправляет ВСУ плоские обманки «в стиле IKEA», чтобы заставить российских военных думать, что она передала Украине больше оружия, чем у нее есть, и вынудить Россию растрачивать снаряды на уничтожение дешевых печатных копий оружия.
Мы не располагали большим количеством такого оружия, поэтому любые способы, которые мы применяем, чтобы «раздуть» его количество на передовой, выгодны для нас.
По его словам, поскольку спутниковые снимки и БПЛА теперь позволяют отличать муляжи танков, которые использовались во время Второй мировой войны, от настоящей техники, команда разработчиков Taskforce Kindred разработала новые методы обмана противника. Эксперты делают цифровые фотографии настоящего оборудования, предназначенного для отправки Киеву, и печатают их на материалах, которые затем ВСУ могут собрать и в течение нескольких часов разместить на линии фронта. Подобные обманки выглядят как настоящие даже с расстояния в 25 метров, говорится в статье.
В частности, речь, по данным издания, идет о муляжах танков Challenger 2 и бронированных самоходных артиллерийских установок AS-90, которые находятся в дефиците.
В ближайшие недели Лондон намерен направить Киеву новейшую версию зенитно-ракетного комплекса Raven вместе с партией гораздо более дешевых муляжей, включая поддельные ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие, предупреждает The Times.