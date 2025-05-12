The Times: Британия отправляет Украине муляжи оружия, чтобы сбить с толку ВС РФ

По его словам, поскольку спутниковые снимки и БПЛА теперь позволяют отличать муляжи танков, которые использовались во время Второй мировой войны, от настоящей техники, команда разработчиков Taskforce Kindred разработала новые методы обмана противника. Эксперты делают цифровые фотографии настоящего оборудования, предназначенного для отправки Киеву, и печатают их на материалах, которые затем ВСУ могут собрать и в течение нескольких часов разместить на линии фронта. Подобные обманки выглядят как настоящие даже с расстояния в 25 метров, говорится в статье.