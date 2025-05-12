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The Times: Британия отправляет Украине муляжи оружия, чтобы сбить с толку ВС РФ

Киев может за считанные часы стянуть на передовую танки-приманки и муляжи систем противовоздушной обороны, чтобы обманом заставить Москву растратить огневую мощь на ложные цели, утверждает редактор The Times Лариса Браун.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как стало известно изданию, Британия отправляет ВСУ плоские обманки «в стиле IKEA», чтобы заставить российских военных думать, что она передала Украине больше оружия, чем у нее есть, и вынудить Россию растрачивать снаряды на уничтожение дешевых печатных копий оружия.

Мы не располагали большим количеством такого оружия, поэтому любые способы, которые мы применяем, чтобы «раздуть» его количество на передовой, выгодны для нас.

Лоури Симнер
командир эскадрильи Королевских ВВС

По его словам, поскольку спутниковые снимки и БПЛА теперь позволяют отличать муляжи танков, которые использовались во время Второй мировой войны, от настоящей техники, команда разработчиков Taskforce Kindred разработала новые методы обмана противника. Эксперты делают цифровые фотографии настоящего оборудования, предназначенного для отправки Киеву, и печатают их на материалах, которые затем ВСУ могут собрать и в течение нескольких часов разместить на линии фронта. Подобные обманки выглядят как настоящие даже с расстояния в 25 метров, говорится в статье.

В частности, речь, по данным издания, идет о муляжах танков Challenger 2 и бронированных самоходных артиллерийских установок AS-90, которые находятся в дефиците.

В статье предполагается, что, если Британия предоставляет Украине пять настоящих машин, вместе с ними Министерство обороны передает ВСУ до 30 обманок.

В ближайшие недели Лондон намерен направить Киеву новейшую версию зенитно-ракетного комплекса Raven вместе с партией гораздо более дешевых муляжей, включая поддельные ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие, предупреждает The Times.