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Лукашенко пообещал посетить Вьетнам с визитом

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что принял предложение совершить визит в Ханой, об этом он сообщил журналистам после переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Источник: Sputnik.by

«Обещаю, что в ближайшее время мы встретимся у вас на родине», — сказал он во время совместного заявления для прессы.

Говоря о прошедших в Минске переговорах и планируемом визите во Вьетнам, Лукашенко отметил, что страны должны подготовить ряд принципиальных и конкретных соглашений, которые будут подписаны в Ханое.

Глава государства также назвал приезд То Лама в Минск историческим и открывающим новую страницу в отношениях двух стран.

В свою очередь генсек ЦК Компартии Вьетнама поблагодарил за то, что Лукашенко принял приглашение посетить его страну. То Лам отметил заинтересованность Ханоя в развитии отношений с Минском в различных сферах, в том числе в области безопасности.

После переговоров Лукашенко и То Лам подписали заявление о стратегическом партнерстве Беларуси и Вьетнама.

Визиты во Вьетнам.

Президент Беларуси посещал Вьетнам с официальным визитом трижды — в 1997, 2008 и 2015 годах.

В ходе первого он встретился с возглавлявшим страну в то время Ле Дык Анем и подписал договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Также была достигнута договоренность об открытии посольства Беларуси во Вьетнаме.

В 2008-м глава государства в Ханое вел переговоры с президентом Нгуеном Минь Чиетом. Тогда стороны подписали ряд документов, расширяющих договорно-правовую базу белорусско-вьетнамского взаимодействия.

В 2015-м Лукашенко во Вьетнаме встречал занимавший пост президента Чыонг Тан Шанг. Были подписаны совместное заявление об укреплении и всестороннем развитии отношений и программа сотрудничества в экономической, научной, образовательной и культурной сферах.