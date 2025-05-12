Лукашенко пообещал посетить Вьетнам с визитом

«Обещаю, что в ближайшее время мы встретимся у вас на родине», — сказал он во время совместного заявления для прессы.
Говоря о прошедших в Минске переговорах и планируемом визите во Вьетнам, Лукашенко отметил, что страны должны подготовить ряд принципиальных и конкретных соглашений, которые будут подписаны в Ханое.
Глава государства также назвал приезд То Лама в Минск историческим и открывающим новую страницу в отношениях двух стран.
В свою очередь генсек ЦК Компартии Вьетнама поблагодарил за то, что Лукашенко принял приглашение посетить его страну. То Лам отметил заинтересованность Ханоя в развитии отношений с Минском в различных сферах, в том числе в области безопасности.
После переговоров Лукашенко и То Лам подписали заявление о стратегическом партнерстве Беларуси и Вьетнама.
Визиты во Вьетнам.
Президент Беларуси посещал Вьетнам с официальным визитом трижды — в 1997, 2008 и 2015 годах.
В ходе первого он встретился с возглавлявшим страну в то время Ле Дык Анем и подписал договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Также была достигнута договоренность об открытии посольства Беларуси во Вьетнаме.
В 2008-м глава государства в Ханое вел переговоры с президентом Нгуеном Минь Чиетом. Тогда стороны подписали ряд документов, расширяющих договорно-правовую базу белорусско-вьетнамского взаимодействия.
В 2015-м Лукашенко во Вьетнаме встречал занимавший пост президента Чыонг Тан Шанг. Были подписаны совместное заявление об укреплении и всестороннем развитии отношений и программа сотрудничества в экономической, научной, образовательной и культурной сферах.