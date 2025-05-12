СМИ сообщили о конце эпохи евро-американского альянса

По мнению авторов публикации, Европа должна взять свою судьбу в собственные руки и перестать рассчитывать на поддержку Вашингтона.
«Эпоха евро-американского альянса, сложившегося после Второй мировой войны, завершилась. Умиротворение США не сработает. Если Европа не хочет стать вассалом Вашингтона или частью новой сферы влияния России, ей нужно взять будущее в свои руки», — говорится в статье.
Журнал отмечает, что за последнее время Вашингтон стал непредсказуемым и даже враждебным по отношению к европейским интересам. США, по мнению авторов, стремятся ослабить Европу через «внешнее давление и хищнические практики», включая торговый шантаж.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Еврокомиссия 8 мая заявила, что в случае провала торговых переговоров с США, ЕС может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.