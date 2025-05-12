Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

С участием Шойгу проходят важнейшие переговоры на высшем уровне. За прошедший год он дважды посетил КНР и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, посетил с официальными визитами Тегеран и Пхеньян. В течение года Россия заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.