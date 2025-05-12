В скандальном школьном учебнике по истории утверждается, что приднестровский конфликт 1992 года был войной между Молдовой и Россией: Выясняем, так ли это на самом деле

"В скандальном школьном учебнике по истории утверждается, что приднестровский вооруженный конфликт 1992 года был войной между Молдовой и Россией.
Авторы учебника даже не понимают, какие последствия может иметь такая концепция, пишет журналист, политический обозреватель Дмитрий Чубашенко.
Если признать, что это был молдо-российский конфликт, возникает множество вопросов, на которые должны дать ответы уже не историки, а политики:
Если это была молдо-российская война, она закончилась или нет?
Если она закончилась, то чем и как?
Если она не закончилась, то может ли она возобновиться?
Если эту войну выиграла Россия, означает ли это, что Приднестровье — это де-факто Россия?
Если эту войну выиграла Молдова, почему ее президент не может сесть в машину и приехать в Тирасполь?
Если этот конфликт заморожен, то должен ли он оставаться замороженным вечно?
Если конфликт должен быть разморожен, то как?
Если это не внутренний, а международный конфликт, то кто и с кем должны вести переговоры о его урегулировании?
Если эту войну выиграла Россия, то почему она должна отдавать Приднестровье проигравшей Молдове?
Если эту войну выиграла Молдова, то почему она, как победительница, не контролирует Приднестровье?
И так далее.
Малохольные бессарабско-румынские историки ради красного унионистского словца могут написать в своих учебниках любую чушь.
Но политики, которые заказывают такие учебники, должны все-таки иногда проверять, что в них пишут, и какие последствия эти концепции могут иметь для реальной политики, геополитики, и для государства вообще. Если, конечно, у этих политиков еще остались хоть какие-то когнитивные способности".
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