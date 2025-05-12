В скандальном школьном учебнике по истории утверждается, что приднестровский конфликт 1992 года был войной между Молдовой и Россией: Выясняем, так ли это на самом деле

Но политики, которые заказывают такие учебники, должны все-таки иногда проверять, что в них пишут, и какие последствия эти концепции могут иметь для реальной политики, геополитики, и для государства вообще. Если, конечно, у этих политиков еще остались хоть какие-то когнитивные способности".