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Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает газета Guardian.

Источник: Reuters

«Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Дания должна занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией, являющейся бывшей датской колонией которая остаётся частью датского королевства, после знаков внимания от Трампа председательство переходит к Гренландии», — говорится в сообщении.

Как пишет газета, следующие два года могут принести «ещё большие вызовы», в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию и нестабильных отношений между США и их арктическими соседями.

«Арктика очень востребована, поскольку это кратчайший маршрут для ракет, самолётов и так далее между Россией и Северной Америкой, и это всегда входило в нашу повестку», — заявил изданию Эйде.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.