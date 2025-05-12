Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

«Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Дания должна занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией, являющейся бывшей датской колонией которая остаётся частью датского королевства, после знаков внимания от Трампа председательство переходит к Гренландии», — говорится в сообщении.