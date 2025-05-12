Волгоградский губернатор подвел итоги мероприятий ко Дню Победы

В стране подводят итоги прошедших больших праздников. 80-летие Великой Победы отметили масштабно и в столице, и в городах-героях. Ранее итоги мероприятий на День Победы подвел Владимир Путин, следом за ним свои выводы озвучил и губернатор Андрей Бочаров. Волгоградскую область по случаю Юбилея Победы посетили главы государств, 20 иностранных делегаций, а в мероприятиях приняли участие более миллиона жителей и гостей города.
— Несмотря на масштабность, многоплановость и многочисленность проведённых на территории Волгоградской области мероприятий, все они прошли на высоком организационном уровне, с соблюдением необходимых требований комплексной безопасности, — сказал Андрей Бочаров. И, действительно, обошлось без ЧП.
Безопасность, по словам главы региона, обеспечивали около 8 тысяч сотрудников силовых структур. Власти отчитались, что провели в конце апреля — начале мая более 1000 памятных мероприятий, и их план еще не исчерпан. Отмечать Юбилей Победы будут в течение всего этого года.