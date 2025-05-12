Волгоградский губернатор подвел итоги мероприятий ко Дню Победы

В стране подводят итоги прошедших больших праздников. 80-летие Великой Победы отметили масштабно и в столице, и в городах-героях. Ранее итоги мероприятий на День Победы подвел Владимир Путин, следом за ним свои выводы озвучил и губернатор Андрей Бочаров. Волгоградскую область по случаю Юбилея Победы посетили главы государств, 20 иностранных делегаций, а в мероприятиях приняли участие более миллиона жителей и гостей города.