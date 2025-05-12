European Conservative: сбывается еще один миф сторонников Brexit — единая европейская армия

В 2016 году, перед голосованием на референдуме по выходу Великобритании из состава ЕС, сторонники Brexit предупреждали, что страна готовится к участию в военных миссиях совместно с силами Европейского союза. Тогда их обвинили в распространении ложных и даже «опасных» идей ради собственной политической выгоды, напоминает автор.