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European Conservative: сбывается еще один миф сторонников Brexit — единая европейская армия

Сторонники Brexit были правы, когда говорили, что Европейский союз движется к созданию единой армии. Благодаря лейбористам британские войска теперь будут задействованы в операциях блока, пишет колумнист The European Conservative Майкл Кёрзон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В 2016 году, перед голосованием на референдуме по выходу Великобритании из состава ЕС, сторонники Brexit предупреждали, что страна готовится к участию в военных миссиях совместно с силами Европейского союза. Тогда их обвинили в распространении ложных и даже «опасных» идей ради собственной политической выгоды, напоминает автор.

Однако, судя по просочившейся в прессу информации о новом партнерстве Лондона и Брюсселя в области обороны и безопасности, отправка британских войск в составе «гражданских миссий и военных операций по приглашению ЕС» может стать ценой присоединения Великобритании к программе перевооружения блока стоимостью 150 млрд евро.

Согласно GB News, Стармер, который пытается отменить результаты референдума 2016 года, был «вынужден» согласиться с участием британских войск в операциях ЕС в обмен на доступ к оборонному соглашению с Брюсселем.

Ричард Тайс, заместитель лидера партии реформ (Reform UK) назвал этот проект премьер-министра Кира Стармера «планом распродажи армии ЕС». По его словам, лейбористы «в рамках оборонного соглашения хотят привязать наши вооруженные силы к ЕС».

Группа сторонников Brexit в Брюгге тоже осудила идею отправки британских войск для участия в миссиях ЕС, сочтя ее «отвратительной».

Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал сторонников Brexit от Консервативной партии, критикующих сделку Лондона и Брюсселя в области обороны и безопасности, «нацистами».

19 мая в Лондоне состоится долгожданный саммит ЕС и Великобритании по «перезагрузке Brexit». Правительственные чиновники отказались комментировать данный проект и призвали подождать официальной информации, пишет TEC.