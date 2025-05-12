В 2016 году, перед голосованием на референдуме по выходу Великобритании из состава ЕС, сторонники Brexit предупреждали, что страна готовится к участию в военных миссиях совместно с силами Европейского союза. Тогда их обвинили в распространении ложных и даже «опасных» идей ради собственной политической выгоды, напоминает автор.
Однако, судя по просочившейся в прессу информации о новом партнерстве Лондона и Брюсселя в области обороны и безопасности, отправка британских войск в составе «гражданских миссий и военных операций по приглашению ЕС» может стать ценой присоединения Великобритании к программе перевооружения блока стоимостью 150 млрд евро.
Согласно GB News, Стармер, который пытается отменить результаты референдума 2016 года, был «вынужден» согласиться с участием британских войск в операциях ЕС в обмен на доступ к оборонному соглашению с Брюсселем.
Группа сторонников Brexit в Брюгге тоже осудила идею отправки британских войск для участия в миссиях ЕС, сочтя ее «отвратительной».
Между тем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал сторонников Brexit от Консервативной партии, критикующих сделку Лондона и Брюсселя в области обороны и безопасности, «нацистами».
19 мая в Лондоне состоится долгожданный саммит ЕС и Великобритании по «перезагрузке Brexit». Правительственные чиновники отказались комментировать данный проект и призвали подождать официальной информации, пишет TEC.