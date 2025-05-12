Фидан: в ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов

«Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса и соберутся вместе. Сейчас есть проблема, которую необходимо урегулировать, а именно, как вы знаете, украинцы сначала требуют прекращения огня, а потом начала переговоров. Русские же сначала хотят переговоров, а потом уже прекращения огня. И в настоящее время ситуация находится в тупике. Обе стороны предпринимают попытки заручиться поддержкой Америки. И это нормальная ситуация», — заявил Фидан.