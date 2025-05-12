Губернатор В. Федорищев поручил разобраться с проблемами реализации нацпроектов

Проблема заключается в нарушении сроков исполнения договора поставщиком жилья в Сызрани, где пришлось разорвать соглашение на покупку квартир. Теперь власти ищут новые квартиры для переселенцев из ветхих зданий и договариваются о выкупе жилплощади у собственников. Деньги начнут осваивать ближе к концу года.