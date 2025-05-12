Губернатор В. Федорищев поручил разобраться с проблемами реализации нацпроектов

Хотя заключение договоров проходит достаточно хорошо, расходование выделенных средств сталкивается с некоторыми сложностями.
Например, по проекту «Инфраструктурные преобразования»: договоры заключены практически полностью (93%), но фактически освоено только 8,3 миллиона рублей за весь 2025 год.
Проблема заключается в нарушении сроков исполнения договора поставщиком жилья в Сызрани, где пришлось разорвать соглашение на покупку квартир. Теперь власти ищут новые квартиры для переселенцев из ветхих зданий и договариваются о выкупе жилплощади у собственников. Деньги начнут осваивать ближе к концу года.
Проект «Активная жизнь» тоже вызывает беспокойство: на данный момент договоры заключены только на 70%. Основная проблема связана с отсутствием необходимых бумаг, из-за чего затянулось подписание соглашения на строительство новой поликлиники в селе Подстепки Ставропольского района. Завершить оформление документов планируют до середины июня.
Что касается проекта «Доступное жильё», тут дела идут лучше ожиданий: уже переселено более 22,9 тысяч человек из старых домов площадью свыше 364 тысяч квадратных метров, что намного превосходит запланированные цифры.
Глава региона Вячеслав Федорищев поручил чиновникам внимательнее следить за качеством подготовки проектной документации. Отдельный отчёт губернатор ожидает по двум крупным объектам, выполнение работ по которым рискует сорваться в 2025 году.