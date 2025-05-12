Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу

По информации Акорды, высоким гостям рассказали, что в настоящее время в школе учатся 2800 детей, которым преподают 159 педагогов.
«В этом учебном году подготовлен проект “Цифровая школа” и ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на семь направлений — IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия», — сказано в сообщении.
Фото: akorda.kz.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.
Фото: akorda.kz.
Ученики провели для президента Казахстана и наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвященная дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.