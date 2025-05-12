Соседняя с Беларусью Литва проводит учения с 1000 военных

Вместе с тем командование пояснило, что часть эпизодов учений будет проводиться на гражданских территориях четырех районов. Называются Зарасайский, Рокишкский, Аникщяйский, Купишкский. Также сказано, что в светлое и темное время суток по предусмотренным маршрутам будет передвигаться военная техника. Кроме того, в момент тренировок будут использоваться имитационные боеприпасы, дымовые шашки. Указанные учения продлятся до 18 мая.