Соседняя с Беларусью Литва проводит учения с 1000 военных. Подробности пишет ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.
В сообщении говорится, что военные учения под названием «Твердый щит», в которых принимают участие более 1000 литовских, латвийских и португальских солдат, начали в Литве. Уточняется, что задача тренировки состоит в отработке планирования оборонительных операций, их подготовки, а также проведения с координацией действий подразделений, которые отвечают за определенные территориальные зоны.
Вместе с тем командование пояснило, что часть эпизодов учений будет проводиться на гражданских территориях четырех районов. Называются Зарасайский, Рокишкский, Аникщяйский, Купишкский. Также сказано, что в светлое и темное время суток по предусмотренным маршрутам будет передвигаться военная техника. Кроме того, в момент тренировок будут использоваться имитационные боеприпасы, дымовые шашки. Указанные учения продлятся до 18 мая.
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