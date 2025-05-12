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Соседняя с Беларусью Литва проводит учения с 1000 военных

Соседняя с Беларусью Литва проводит военные учения.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Литва проводит учения с 1000 военных. Подробности пишет ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.

В сообщении говорится, что военные учения под названием «Твердый щит», в которых принимают участие более 1000 литовских, латвийских и португальских солдат, начали в Литве. Уточняется, что задача тренировки состоит в отработке планирования оборонительных операций, их подготовки, а также проведения с координацией действий подразделений, которые отвечают за определенные территориальные зоны.

Вместе с тем командование пояснило, что часть эпизодов учений будет проводиться на гражданских территориях четырех районов. Называются Зарасайский, Рокишкский, Аникщяйский, Купишкский. Также сказано, что в светлое и темное время суток по предусмотренным маршрутам будет передвигаться военная техника. Кроме того, в момент тренировок будут использоваться имитационные боеприпасы, дымовые шашки. Указанные учения продлятся до 18 мая.

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