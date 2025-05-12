Андрей Бочаров провел встречу с главой Южного таможенного управления

На встрече обсуждались вопросы реализации совместных инициатив и укрепления межведомственного взаимодействия. Андрей Бочаров отметил значимость сотрудничества, подчеркнув, что Волгоградская область активно взаимодействует с более чем ста странами по всему миру, реализуя свой экспортный и туристический потенциал.
Ключевую роль в этом процессе играет развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона, который становится важным участником коридора «Север-Юг». Это обеспечивает беспрепятственное передвижение пассажиров и грузов по территории Волгоградской области, что в свою очередь способствует экономическому развитию и укреплению позиций региона на международной арене.