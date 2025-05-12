В Молдавии обвинили власти в репрессиях в отношении главы Гагаузии

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии «Шор», признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуроры запросили суд продлить домашний арест Гуцул еще на 30 суток. Сторонники главы Гагаузии пикетируют в понедельник здание суда в Кишиневе, который рассматривает запрос обвинения о продлении ей домашнего ареста еще на 30 суток.