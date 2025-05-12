Гуцул продлили домашний арест еще на 30 дней

12 мая прокурор Адриан Скутару, который просил суд продлить арест против главы Гагаузии, сообщил журналистам, что уголовное дело о финансировании избирательной кампании госпожи Гуцул все еще находится на этапе сбора доказательств. Он не назвал сроки, когда прокуроры направят в суд свои обвинения против Евгении Гуцул. Он мотивировал запрос на продление ее ареста опасениями, что политик может попытаться скрыться от уголовного преследования и судебной инстанции.