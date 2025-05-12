Полковник Ходаренок: воздушный бой над Индостаном показал превосходство оружия КНР

Ракета Meteor до воздушного сражения над Индостаном считалась одной из самых эффективных ракет класса «воздух-воздух». Ничего подобного в серийном производстве, как заявляют разработчики, ни в одной стране мира нет. Однако китайские ракеты «воздух-воздух» типа PL-15E в состоявшемся над Индостаном воздушном бою существенно подкорректировали это мнение.