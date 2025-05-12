СМИ: по итогам конфликта Индии и Пакистана может появиться новый блок

В урегулировании предыдущих конфликтов между Индией и Пакистаном, например в 1999, 2001 и 2019 году, участвовали США, Великобритания, Россия и даже Япония, и тогда не было никакой «чуши» о посредничестве и резолюциях США, пишет Карфа.
Теперь появились новые акторы: Азербайджан и Турция. Азербайджан поставил Пакистану оружие и выразил ему «решительную поддержку»: Баку, по данным автора, нарастил оборонное производство и поставки техники, включая лазерное оружие и ударные беспилотники «Байрактар ТБ-2», которые также производятся Турцией.
Военный грузовой самолет Турции был замечен в Карачи 8 мая, а всего за несколько дней до этого там же находился турецкий военный корабль, говорится в статье. Пакистан уже располагает турецкими беспилотниками, в том числе высотными БПЛА «Байрактар Акынджы» с полезной нагрузкой 1500 килограмм и дальностью полета до 6000 километров.
Кроме того, Турция, по словам Карфы, является «орудием в руках» Китая, когда тот не хочет вмешиваться напрямую. Однако Китай, как и Россию, нельзя назвать новым игроком. Пекин, по словам автора, десятилетиями участвовал в создании ракетного и ядерного потенциала Пакистана и поставил Исламабаду около 80% всех запасов обычных вооружений.
Россия пока тоже в игре и ищет способы продолжить поставки своих вооружений. Но ее, как утверждает Карфа, уже трудно назвать «партнером-тяжеловесом», поскольку Москва отказалась от «полной поддержки» Индии. В нынешнем конфликте Пекин и Москва всего лишь публично призывают к спокойствию и предлагают посреднические услуги.
На фоне сложившейся ситуации формируется новый геополитический блок, считает Карфа. На ее взгляд, Индии, возможно, придется иметь дело с Турцией и одновременно начать оказывать помощь Армении. Кроме того, имеет смысл более активно задействовать Израиль, который оказывает поддержку Азербайджану. Однако это может вызвать «некоторый дискомфорт» у США, когда дело дойдет до реальных оборонных сделок. Но, как предполагает Карфа, Индии придется пересмотреть свою позицию в «четверке» (Четырехсторонний диалог по безопасности. — Прим. ред.), в которую входят Индия, США, Япония и Австралия, а также все двусторонние обязательства перед США.