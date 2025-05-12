СМИ: по итогам конфликта Индии и Пакистана может появиться новый блок

На фоне сложившейся ситуации формируется новый геополитический блок, считает Карфа. На ее взгляд, Индии, возможно, придется иметь дело с Турцией и одновременно начать оказывать помощь Армении. Кроме того, имеет смысл более активно задействовать Израиль, который оказывает поддержку Азербайджану. Однако это может вызвать «некоторый дискомфорт» у США, когда дело дойдет до реальных оборонных сделок. Но, как предполагает Карфа, Индии придется пересмотреть свою позицию в «четверке» (Четырехсторонний диалог по безопасности. — Прим. ред.), в которую входят Индия, США, Япония и Австралия, а также все двусторонние обязательства перед США.