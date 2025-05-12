В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.