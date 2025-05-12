Американские эксперты: «оборонка» США нуждается в реконструкции

Аналитики считают, причинами нынешней уязвимости оборонно-промышленной базы США стали десятилетия консолидации отрасли, непоследовательные решения правительства и бюрократия. Американский ОПК не может производить достаточно оружия и техники, что при возникновении реальных конфликтов может привести к поражению на поле боя. Более того, сектор не может оперативно подстроиться под военные нужды, в том числе нарастить в короткие сроки производство необходимого оружия и техники, отмечается в публикации Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.