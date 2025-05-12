Американские эксперты: «оборонка» США нуждается в реконструкции

Эксперты провели анализ проблем ОПК страны и подготовили доклад, в котором предлагают решения по возрождению военной мощи США.
Аналитики считают, причинами нынешней уязвимости оборонно-промышленной базы США стали десятилетия консолидации отрасли, непоследовательные решения правительства и бюрократия. Американский ОПК не может производить достаточно оружия и техники, что при возникновении реальных конфликтов может привести к поражению на поле боя. Более того, сектор не может оперативно подстроиться под военные нужды, в том числе нарастить в короткие сроки производство необходимого оружия и техники, отмечается в публикации Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.
Авторы документа выделяют четыре направления работы по усилению оборонного комплекса США:
- Расширить производство. Это позволит выпускать критически важные виды оружия и техники, что является необходимым для сдерживания противников и отражения сложных угроз.
- Повысить оперативность. ОПК должен быстро реагировать на потребности вооруженных сил страны. В решающие моменты США должны оперативно наращивать производство ключевых видов оружия и техники, своевременно восполнять запасы вооружений.
- Обеспечить гибкость. Необходимо создавать новые методы производства. Это позволит повысить эффективность и рентабельность всего ОПК.
- Повысить устойчивость к внешним вызовам. Для этого необходимо диверсифицировать поставщиков, укрепив цепочки поставок.
Эксперты предупреждают, что модернизация ОПК потребует значительных инвестиций. Однако, по их мнению, бездействие обойдется США еще дороже.
Как и прежде, Китай и Россия рассматриваются как главные угрозы для США в будущих конфликтах. Авторы исследования также подчеркивают превосходство оборонной промышленности РФ и КНР над американским ОПК.