Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские эксперты: «оборонка» США нуждается в реконструкции

Эксперты Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) считают, что оборонно-промышленный сектор страны не сможет обеспечить всем необходимым ВС США и гарантировать победу в случае агрессии со стороны Китая и России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперты провели анализ проблем ОПК страны и подготовили доклад, в котором предлагают решения по возрождению военной мощи США.

Аналитики считают, причинами нынешней уязвимости оборонно-промышленной базы США стали десятилетия консолидации отрасли, непоследовательные решения правительства и бюрократия. Американский ОПК не может производить достаточно оружия и техники, что при возникновении реальных конфликтов может привести к поражению на поле боя. Более того, сектор не может оперативно подстроиться под военные нужды, в том числе нарастить в короткие сроки производство необходимого оружия и техники, отмечается в публикации Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

Модернизация оборонно-промышленного комплекса США критически важна для противостояния современным вызовам в условиях глобального конфликта.

Авторы документа выделяют четыре направления работы по усилению оборонного комплекса США:

  • Расширить производство. Это позволит выпускать критически важные виды оружия и техники, что является необходимым для сдерживания противников и отражения сложных угроз.
  • Повысить оперативность. ОПК должен быстро реагировать на потребности вооруженных сил страны. В решающие моменты США должны оперативно наращивать производство ключевых видов оружия и техники, своевременно восполнять запасы вооружений.
  • Обеспечить гибкость. Необходимо создавать новые методы производства. Это позволит повысить эффективность и рентабельность всего ОПК.
  • Повысить устойчивость к внешним вызовам. Для этого необходимо диверсифицировать поставщиков, укрепив цепочки поставок.

Эксперты предупреждают, что модернизация ОПК потребует значительных инвестиций. Однако, по их мнению, бездействие обойдется США еще дороже.

В числе предложений по усилению военной мощи США: использование гибких механизмов при заключении многолетних контрактов с поставщиками оружия и военной техники, поощрение конкуренции в этой сфере, создание резервных производственных площадок, а также укрепление сотрудничества с партнерами и союзниками.

Как и прежде, Китай и Россия рассматриваются как главные угрозы для США в будущих конфликтах. Авторы исследования также подчеркивают превосходство оборонной промышленности РФ и КНР над американским ОПК.