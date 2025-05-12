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Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили МФЦА

Астана. 12 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян посетили МФЦА. Высокие гости ознакомились с достижениями финансового центра и особенностями деятельности комитета по регулированию финансовых услуг, биржи, суда МФЦА и Международного арбитражного центра», — говорится в сообщении в понедельник.

Управляющий Ренат Бектуров презентовал президенту Казахстана и наследному принцу Абу-Даби возможности для развития инвестиционного сотрудничества.

«На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающие в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Кроме того, крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ. Так, 7 мая текущего года биржи Nasdaq Dubai и Astana International Exchange (AIX) объявили о запуске прямой связи между их центральными депозитариями. В 2024 году AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX)», — добавили в Акорде.