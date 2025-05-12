Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили МФЦА

«На сегодняшний день резидентами МФЦА являются 46 компаний из ОАЭ, работающие в сферах финансов и страхования, информационно-коммуникационных технологий, торговли, транспорта, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Кроме того, крепнут контакты между рынками капитала Казахстана и ОАЭ. Так, 7 мая текущего года биржи Nasdaq Dubai и Astana International Exchange (AIX) объявили о запуске прямой связи между их центральными депозитариями. В 2024 году AIX присоединилась к цифровому биржевому хабу Tabadul, созданному биржей Абу-Даби (ADX)», — добавили в Акорде.