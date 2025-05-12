Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что было принято важное решение

Лукашенко сказал о принятии важного решения 12 мая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что было принято важное решение. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства в понедельник, 12 мая, провел встречу и переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом (подробнее — здесь).

«Первый о важном решении, которое приняли Беларусь и Вьетнам — заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами», — отметили в телеграм-канале.

— Новой вехой в отношении двух стран стало принятие только что подписанного нами совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом, — заявил глава государства.

По словам президента Беларуси, указанное решение вполне логичное, закономерное, назревшее. Он акцентировал внимание на том, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко уточнил, что в основе сотрудничества двух стран лежит искренняя дружба, а также взаимные уважения и поддержка.

— Строго придерживаясь этих принципов, мы уверенно продолжаем движение вперед, нацелены на качественное и долгосрочное взаимодействие, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства сообщил, что во время переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом самое серьезное внимание было уделено промышленности, прежде всего, машиностроению.

— И мнения здесь у нас полностью совпадают: необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и, конечно, легендарных для Вьетнама тракторов Belarus, — заметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что договорились максимально ускорить реализацию проекта, связанного с созданием на «на площадке у наших друзей совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каком виде спорта у белорусов серебро с отливом золота.

Ранее Лукашенко сделал заявление о «новой мировой бойне, которая может быть концом истории».

Вместе с тем власти заявили об очередном включении отопления из-за снижения температуры.