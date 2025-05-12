Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что было принято важное решение. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства в понедельник, 12 мая, провел встречу и переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом (подробнее — здесь).
«Первый о важном решении, которое приняли Беларусь и Вьетнам — заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами», — отметили в телеграм-канале.
— Новой вехой в отношении двух стран стало принятие только что подписанного нами совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом, — заявил глава государства.
По словам президента Беларуси, указанное решение вполне логичное, закономерное, назревшее. Он акцентировал внимание на том, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко уточнил, что в основе сотрудничества двух стран лежит искренняя дружба, а также взаимные уважения и поддержка.
— Строго придерживаясь этих принципов, мы уверенно продолжаем движение вперед, нацелены на качественное и долгосрочное взаимодействие, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства сообщил, что во время переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом самое серьезное внимание было уделено промышленности, прежде всего, машиностроению.
— И мнения здесь у нас полностью совпадают: необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и, конечно, легендарных для Вьетнама тракторов Belarus, — заметил Лукашенко.
Глава государства добавил, что договорились максимально ускорить реализацию проекта, связанного с созданием на «на площадке у наших друзей совместного производства белорусских тракторов, а также техники Минского автомобильного завода, в том числе для поставок в другие страны региона».
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