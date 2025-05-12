Лукашенко заявил, что было принято важное решение

По словам президента Беларуси, указанное решение вполне логичное, закономерное, назревшее. Он акцентировал внимание на том, что Вьетнам является одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко уточнил, что в основе сотрудничества двух стран лежит искренняя дружба, а также взаимные уважения и поддержка.