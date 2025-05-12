Каллас выдвинула условие для начала мирных переговоров по Украине

«Если не будет прекращения огня, не может быть и переговоров под огнем», — приводит ее слова телеканал France 24.
Каллас обвинила Россию в нежелании закончить конфликт и заявила, что Москва якобы играет в «политические игры».
Ранее в этот день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
11 мая в ходе пресс-конференции Путин объявил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая.