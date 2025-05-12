Песков: РФ настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования по Украине

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным прямых переговорах в Стамбуле без предварительных условий и отметил, что этот подход, нацеленный на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, нашел поддержку у многих зарубежных лидеров.
«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — сказал Песков. Он не стал отвечать на вопрос о том, кто может войти в состав российской делегации в Стамбуле, и давать дополнительные комментарии по этой теме.