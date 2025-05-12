Индия и Пакистан — у ядерного обрыва?

В дискуссиях с индийцами и пакистанцами можно услышать мнение, что региону нужен свой «Карибский кризис», чтобы запустить механизмы обеспечения прозрачности и ограничений ядерного оружия. Слабость этого аргумента в том, что регион может переживать «Карибские кризисы» незаметно для большинства наблюдателей и, значит, уроки их остаются либо не выучены, либо выучены с запозданием и на основе частично доступной информации. Так было раньше, однако с каждым новым кризисом ядерный фактор проявляет себя все более и более выпукло. Последнее обострение, последовавшее за терактом 22 апреля в Пахальгаме, индийской части Кашмира, имеет явное ядерное измерение.