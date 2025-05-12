Косачев оценил перспективы встречи Путина и Зеленского в Турции

Вице-спикер Совета Федерации добавил, что сейчас обсуждается вопрос организации саммита президентов США и России, но обе стороны основательно подходят к подготовке встречи. Ни Москва, ни Вашингтон не форсируют проведение мероприятия, потому что отдают себе отчет, что неподготовленные переговоры хуже, чем их отсутствие. Сенатор привел в качестве примера недостаточно подготовленной встречи прием в Белом доме Зеленского, когда его встреча с Трампом закончилась полным провалом.