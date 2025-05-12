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Косачев оценил перспективы встречи Путина и Зеленского в Турции

Заместитель председателя Совета Федерации (СФ) Константин Косачев считает, что в Стамбуле 15 мая исключены переговоры с участием лидеров России и Украины. По мнению сенатора, это должна быть встреча экспертно-технического уровня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Вице-спикер СФ полагает, что в случае переговоров в Турции представители делегаций Москвы и Киева «впервые за три года смогут напрямую понять, где находятся стороны и какие есть перспективы для движения вперед не к какому-то мифическому перемирию, но к устойчивому миру», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Константин Косачев также прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского о его готовности к встрече с Владимиром Путиным в Турции 15 мая.

Сенатор назвал речь главы Украины «чистой воды спектаклем», «комедианством», так как переговоры, в которых участвуют лидеры государств, требуют тщательной подготовки и не проводятся в срочном порядке.

Вице-спикер Совета Федерации добавил, что сейчас обсуждается вопрос организации саммита президентов США и России, но обе стороны основательно подходят к подготовке встречи. Ни Москва, ни Вашингтон не форсируют проведение мероприятия, потому что отдают себе отчет, что неподготовленные переговоры хуже, чем их отсутствие. Сенатор привел в качестве примера недостаточно подготовленной встречи прием в Белом доме Зеленского, когда его встреча с Трампом закончилась полным провалом.

По прогнозу Косачева, Владимир Зеленский будет пытаться муссировать тему об отказе Владимира Путина участвовать в переговорах в Стамбуле, несмотря на якобы его приглашение. «Дальше будут всевозможные инсинуации, почему это произошло», — предположил сенатор.

Встречу в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского кризиса 11 мая предложил провести Владимир Путин. Инициатива предполагает участие в дискуссии делегаций от Киева и Москвы. Владимир Зеленский в ответ выступил с заявлением, что отправится в Турцию на переговоры лично и будет ждать на встрече российского президента.