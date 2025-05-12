Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев встретился с новым руководителем ГУ МВД по Краснодарскому краю

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл встречу с Олегом Агарковым, новым руководителем ГУ МВД по Кубани.

Губернатор сделал акцент на важности стабильности и безопасности для курортного и экономически сильного региона.

Как отметил Кондратьев в телеграм-канале, ежегодно Кубань принимает порядка 20 миллионов туристов, а потому нагрузка на правоохранителей остаётся высокой. Они не только обеспечивают порядок на улицах, но и активно борются с преступностью, нелегальной миграцией, а также с IT-мошенничеством.

Губернатор подчеркнул, что власти региона поддерживают полицию, предоставляя автотранспорт, оборудование, спецтехнику, а также помещения для работы. Вениамин Кондратьев также напомнил, что Агарков родом из Краснодарского края: он начинал службу в Тбилисском районе, позже возглавлял полицию в Геленджике и Краснодаре.

Губернатор выразил уверенность в том, что под руководством Олега Агаркова краевое управление МВД продолжит эффективно обеспечивать правопорядок и защищать интересы жителей и гостей региона.