Кондратьев встретился с новым руководителем ГУ МВД по Краснодарскому краю

Как отметил Кондратьев в телеграм-канале, ежегодно Кубань принимает порядка 20 миллионов туристов, а потому нагрузка на правоохранителей остаётся высокой. Они не только обеспечивают порядок на улицах, но и активно борются с преступностью, нелегальной миграцией, а также с IT-мошенничеством.