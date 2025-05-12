Каллас: без прекращения огня не может быть мирных переговоров по Украине

«Искусство дипломатии состоит именно в том, чтобы не отказываться от переговорного процесса, даже, когда он тебе невыгоден. Россия никогда не отказывалась от переговоров, мы понимаем, что можем в процессе переговоров или предварительно выставить такие условия, которые сделают их невозможными, и от них откажутся наши оппоненты», — пояснил политолог «Газете.Ru».