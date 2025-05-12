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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 мая: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Подход Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран.

Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией.

До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Американский лидер Дональд Трамп призвал Киев без каких-либо условий принять участие в предложенной РФ встрече.

Известна и позиция президента США Дональда Трампа, который призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий принять участие в предложенной нами встрече.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль ведет подготовку к российско-малайзийским переговорам.

Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, к контактам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Польша выбирает враждебность, закрывая генконсульство РФ.

Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога торгового центра в Варшаве абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции.

Во вторник, 13 мая, Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации «Деловая Россия» и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ форума-съезда организации.