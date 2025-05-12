Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 12 мая: главное

Подход Владимира Путина по поиску реальной дипломатической развязки украинского кризиса встретил поддержку и понимание у лидеров многих стран.
Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран.
Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией.
До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком.
Американский лидер Дональд Трамп призвал Киев без каких-либо условий принять участие в предложенной РФ встрече.
Известна и позиция президента США Дональда Трампа, который призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий принять участие в предложенной нами встрече.
Кремль ведет подготовку к российско-малайзийским переговорам.
Мы сделаем скоро официальное объявление. Могу сказать, что да, действительно, мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, к контактам.
Польша выбирает враждебность, закрывая генконсульство РФ.
Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам.
Обвинения Польши в адрес России по поводу поджога торгового центра в Варшаве абсолютно безосновательны и являются частью русофобской позиции.
Во вторник, 13 мая, Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации «Деловая Россия» и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ форума-съезда организации.