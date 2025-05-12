Эстония отправила полицейских на границу Латвии и Беларуси из-за нелегалов

Отмечается, что на прошлой неделе Латвия обратилась в департамент полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи — прислать подготовленных полицейских, имеющих опыт по «сдерживанию толпы». При этом уверяется, что основной задачей прибывших полицейских будет патрулирование границы.