Эстония отправила полицейских на границу Латвии и Беларуси из-за нелегалов

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Эстония отправила группу полицейских на латвийско-белорусскую границу для содействия правоохранителям Латвии в пресечении якобы участившихся попыток проникновения в страну нелегальных мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийскую телерадиокомпанию.
«В понедельник, 12 мая, из Тарту в Латвию отправилась группа эстонских полицейских ESTPOL10, чтобы помочь южным соседям в борьбе с участившимися в последнее время попытками нелегальной иммиграции на латвийско-белорусской границе», — сказано в сообщении латвийского СМИ.
Отмечается, что на прошлой неделе Латвия обратилась в департамент полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи — прислать подготовленных полицейских, имеющих опыт по «сдерживанию толпы». При этом уверяется, что основной задачей прибывших полицейских будет патрулирование границы.
По информации телерадиокомпании, полицейские направлены в район Каплава и Робежниеки, они приступят к работе во вторник и пробудут в Латвии две недели.
«За это время будет проведена оценка ситуации и принято решение, будет ли нужна вторая ротация», — сообщило латвийское СМИ.
«Миграционный кризис»
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Минск категорически отрицал обвинения.
При этом белорусские пограничники периодически сообщают о случаях насильственного выдворения мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также об обнаружении тел беженцев, погибших от таких действий сопредельных стран.