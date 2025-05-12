Трамп заявил, что настаивал на встрече Украины и России в Стамбуле

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании провели в Киеве переговоры, по итогам которых выпустили совместное с украинским президентом Владимиром Зеленским заявление. В нем Россию призвали к «полному и безусловному прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая». В случае отказа Москвы против нее введут санкции. В Берлине отмечали, что Россия должна согласиться на перемирие до конца дня 12 мая.