Трамп заявил, что настаивал на встрече Украины и России в Стамбуле

«Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали», — отметил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
П.
о мнению американского лидера, из нее может получиться что-то хорошее.
10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании провели в Киеве переговоры, по итогам которых выпустили совместное с украинским президентом Владимиром Зеленским заявление. В нем Россию призвали к «полному и безусловному прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая». В случае отказа Москвы против нее введут санкции. В Берлине отмечали, что Россия должна согласиться на перемирие до конца дня 12 мая.
«Либо Россия — господин Путин — настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно и нам придется ввести еще больше санкций», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Российский президент Владимир Путин в ночь на 11 мая призвал Киев вернуться к прямым переговорам о мире без предварительных условий, не исключив, что на них удастся договориться о новом прекращении огня и «реальном перемирии». Он предложил провести встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности организовать встречу.
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