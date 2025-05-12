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Трамп заявил, что настаивал на встрече Украины и России в Стамбуле

Встреча России и Украины в Стамбуле, которая может состояться в четверг, очень важна, заявил президент США Дональд Трамп журналистам, отметив, что настаивал на ее проведении.

Источник: AP 2024

«Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали», — отметил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

П.

о мнению американского лидера, из нее может получиться что-то хорошее.

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании провели в Киеве переговоры, по итогам которых выпустили совместное с украинским президентом Владимиром Зеленским заявление. В нем Россию призвали к «полному и безусловному прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая». В случае отказа Москвы против нее введут санкции. В Берлине отмечали, что Россия должна согласиться на перемирие до конца дня 12 мая.

«Либо Россия — господин Путин — настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно и нам придется ввести еще больше санкций», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Российский президент Владимир Путин в ночь на 11 мая призвал Киев вернуться к прямым переговорам о мире без предварительных условий, не исключив, что на них удастся договориться о новом прекращении огня и «реальном перемирии». Он предложил провести встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил о готовности организовать встречу.

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