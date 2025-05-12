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Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, заявил президент страны Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть», — сказал президент США, выступая в Белом доме.

Он отметил, что «очень гордится» таким результатом.

Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.