Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.