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Три новых назначения произошли в мэрии Казани

Как сообщает пресс-служба администрации Казани, комитет жилищно-коммунального хозяйства возглавил Ильсур Хисматуллин.

Ранее он работал первым заместителем главы администрации Кировского и Московского районов, руководил УК «Заречье», обслуживающей более 1,5 млн кв. м жилья.

Кроме того, на должность руководителя управления жилищной политики назначен Василий Лысачкин. До этого он имел опыт работы председателем комитета ЖКХ.

Также управляющим делами Исполнительного комитета Казани назначен Линар Гафаров. Несколько лет он работал заместителем управляющего делами Комитета.

Напомним, ранее новые руководители появились в ряде районных подразделений МВД Татарстана.