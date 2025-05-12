Euractiv: в Австрии предпочитают вступлению в НАТО ядерный зонтик Франции

Австрия согласилась закрепить нейтралитет в своей конституции в 1955 году, чтобы положить конец послевоенной оккупации. Но теперь многие в высших военных кругах страны обеспокоены тем, что такой статус делает ее уязвимой, учитывая, как мало Вена тратит на оборону. Согласно статье, в прошлом году ее военные расходы на оборону составили около 1% ВВП — примерно столько же, сколько у Ирландии и Мальты, которые тоже придерживаются нейтрального статуса. Тем не менее Штокер в интервью заявил, что к 2032 году Австрии доведет этот показатель до 2% ВВП.