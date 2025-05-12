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Euractiv: в Австрии предпочитают вступлению в НАТО ядерный зонтик Франции

Кристиан Штокер, новый канцлер Австрии, в интервью Euractiv заявил, что страна сохранит нейтральный статус, несмотря на призывы к более решительному противодействию Россию и критику в адрес Вены за то, что она не тратит средства на безопасность своих партнеров по ЕС.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтралитета и вступить в НАТО, однако Австрия решила не изменять своему принципу, говорится в статье.

Вступление Австрии в НАТО не обсуждается.

Кристиан Штокер
канцлер Австрии

Австрия согласилась закрепить нейтралитет в своей конституции в 1955 году, чтобы положить конец послевоенной оккупации. Но теперь многие в высших военных кругах страны обеспокоены тем, что такой статус делает ее уязвимой, учитывая, как мало Вена тратит на оборону. Согласно статье, в прошлом году ее военные расходы на оборону составили около 1% ВВП — примерно столько же, сколько у Ирландии и Мальты, которые тоже придерживаются нейтрального статуса. Тем не менее Штокер в интервью заявил, что к 2032 году Австрии доведет этот показатель до 2% ВВП.

Как предполагает издание, он придерживается проверенного подхода своей страны к обеспечению безопасности: тратить как можно меньше средств на оборону и незаметно стремиться встроиться в военную архитектуру Запада.

По словам Штокера, Австрия является надежным западным партнером в рамках соглашения ЕС о взаимной помощи, что позволяет ей рассчитывать на ядерный зонтик Франции в случае нападения. Хотя Франция недавно заявила о готовности расширить свои силы ядерного сдерживания, превратив их в европейский ядерный зонтик — не в последнюю очередь для того, чтобы разделить высокие расходы на техническое обслуживание, — на реализацию такого сценария потребуется годы, если не десятилетия, отмечает Euractiv.