Euractiv: в Австрии предпочитают вступлению в НАТО ядерный зонтик Франции

Вступление Австрии в НАТО не обсуждается.
Австрия согласилась закрепить нейтралитет в своей конституции в 1955 году, чтобы положить конец послевоенной оккупации. Но теперь многие в высших военных кругах страны обеспокоены тем, что такой статус делает ее уязвимой, учитывая, как мало Вена тратит на оборону. Согласно статье, в прошлом году ее военные расходы на оборону составили около 1% ВВП — примерно столько же, сколько у Ирландии и Мальты, которые тоже придерживаются нейтрального статуса. Тем не менее Штокер в интервью заявил, что к 2032 году Австрии доведет этот показатель до 2% ВВП.
По словам Штокера, Австрия является надежным западным партнером в рамках соглашения ЕС о взаимной помощи, что позволяет ей рассчитывать на ядерный зонтик Франции в случае нападения. Хотя Франция недавно заявила о готовности расширить свои силы ядерного сдерживания, превратив их в европейский ядерный зонтик — не в последнюю очередь для того, чтобы разделить высокие расходы на техническое обслуживание, — на реализацию такого сценария потребуется годы, если не десятилетия, отмечает Euractiv.