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Трамп может прилететь в Стамбул, где планируется встреча РФ и Украины

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, где могут состояться встречи между российскими и украинскими представителями.

Источник: AP 2024

«Я настоял на том, чтобы эта встреча [РФ и Украины в Стамбуле] состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера [РФ и Украины] собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американский лидер также уточнил, что может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров.