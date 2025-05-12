Трамп может прилететь в Стамбул, где планируется встреча РФ и Украины

«Я настоял на том, чтобы эта встреча [РФ и Украины в Стамбуле] состоялась, и она состоится. Я думаю, что итоги встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной будут хорошими. Я полагаю, что оба лидера [РФ и Украины] собирались быть там. Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.