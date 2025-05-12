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Трамп допустил поездку в Стамбул, где могут пройти переговоры РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, где 15 мая могут состояться переговоры представителей России и Украины. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Я думал полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по Reuters).

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Дональд Трамп заявил, что Украина должна «немедленно согласиться» на это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский зявил, что ждет с 12 мая прекращения огня, а 15-го мая будет ждать Владимира Путина в Турции.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».