Нашли, чем гордиться: Полиция оштрафовала самых бедных граждан Молдовы на 10 млн леев — теперь выпишут себе премии

Полиция сообщает, что выкачала из рядовых граждан свыше 10 млн леев в виде штрафов за так называемую «коррупцию на выборах».
Это те самые хождения участковых по дворам с принудительным составлением протоколов бедным сельчанам.
Ну надо же как-то правительству Речана-Санду начислять пасхальные пособия, выдавая это за подарки с барского плеча.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове с долларами все поменялось: У кого есть сбережения, что советуют сделать, чтобы не потерять последнее.
Как выгодно сохранить деньги, стоит ли сейчас покупать доллар и почему не все эксперты рекомендуют евро (далее…).
Режим ПАС обладает тотальной властью в Молдове: Это — продолжение режима захваченного государства.
Произойдет ли после парламентских выборов смена власти (далее…).
Зимовка за счёт Бельгии: молдаване бегут от холодов в миграционные центры.
Пока власти в Кишинёве рапортуют об успехах евроинтеграции, их граждане практикуют другую стратегию — евроспасение в миграционных центрах (далее…).