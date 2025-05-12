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Нашли, чем гордиться: Полиция оштрафовала самых бедных граждан Молдовы на 10 млн леев — теперь выпишут себе премии

Штрафы выписывались за так называемую «коррупцию на выборах».

Источник: Комсомольская правда

Полиция сообщает, что выкачала из рядовых граждан свыше 10 млн леев в виде штрафов за так называемую «коррупцию на выборах».

Это те самые хождения участковых по дворам с принудительным составлением протоколов бедным сельчанам.

Ну надо же как-то правительству Речана-Санду начислять пасхальные пособия, выдавая это за подарки с барского плеча.

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