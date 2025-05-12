Белорусских военных пригласили принять участие в параде во Вьетнаме

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Министр обороны Вьетнама, генерал армии Фан Ван Зянг пригласил парадный расчет Вооруженных Сил Беларуси принять участие в параде, посвященном Дню независимости его страны, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.
Там уточнили, что сегодня в рамках официального визита в Беларусь генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама состоялась встреча Фан Ван Зянга с его белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.
«Главы оборонных ведомств обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия, подвели промежуточные итоги за 2025 год, отметив высокую динамику и значительный прогресс. Среди обсуждаемых направлений взаимодействия: военная медицина, топографическое обеспечение и военное образование», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО Беларуси.
В ходе встречи Виктор Хренин отметил схожесть подходов Минска и Ханоя к вопросам сохранения исторической памяти народами Беларуси и Вьетнама.
«2025 год является годом больших праздничных дат для наших государств. 30 апреля Ваша страна отметила 50-летний юбилей со Дня Победы народа Социалистической Республики Вьетнам над американской агрессией. Масштаб проведенного в Хошимине военного парада ярко продемонстрировал военный потенциал Вьетнама, экономические достижения и культурное наследие страны», — сказал белорусский министр.
Он также напомнил, что буквально несколько дней назад Беларусь отметила сакральную дату — 80-ю