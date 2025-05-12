Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.