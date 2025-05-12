Эксперты оценили предложение Путина возобновить переговоры

Политолог Федор Лукьянов считает, что предложение российского президента — это «элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом». При этом эксперт отмечает, что большая игра и война идут своим чередом.
Возобновить стамбульские переговоры — прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м. А перемирие — уже по итогам этих переговоров. Боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала.
Американский аналитик Скотт Риттер в комментариях «Известиям» говорит о блестящем маневре Владимира Путина.
Он возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку, который не готов и не способен на такой шаг. Россия действует, а США, Европа и Украина вынуждены реагировать. Причем они находятся не в выгодной, а в крайне уязвимой позиции, потому что не хотят настоящего мира.
По мнению американца, большинство стран разделяют позицию России о необходимости устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования. Риттер также отметил, что предложения Украины, США и Европы не решают эту задачу.
Политолог Эрл Расмуссен уверен, что Владимир Путин сделал сильный, открытый и конструктивный шаг, но Украина может не принять условия России, так как она не хочет долгосрочного мира.
Будут тянуть время. И, скорее всего, воспользуются моментом, чтобы ввести французские и британские войска под видом «миротворцев», то есть напрямую ввести войска НАТО в Украину. Хотя все мы понимаем, что натовцы там уже есть — их системы вооружения просто не работают без прямого участия альянса.
Ученый из шанхайского Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн также обращает внимание, что Россия перехватила инициативу по урегулированию украинского конфликта. Он отмечает, что основное препятствие — это предварительные условия. Эксперт считает, что Москва может выйти на переговоры без предварительных условий, однако Киев не готов уступать территории. Как полагает китайский ученый, даже краткосрочное прекращение огня способно обеспечить необходимую передышку обеим сторонам. Этот период они могут использовать как для подготовки к дальнейшему диалогу, так и для анализа внутриполитической ситуации в своих странах, отмечает издание «Актуальные комментарии».