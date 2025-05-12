Эксперты оценили предложение Путина возобновить переговоры

Ученый из шанхайского Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн также обращает внимание, что Россия перехватила инициативу по урегулированию украинского конфликта. Он отмечает, что основное препятствие — это предварительные условия. Эксперт считает, что Москва может выйти на переговоры без предварительных условий, однако Киев не готов уступать территории. Как полагает китайский ученый, даже краткосрочное прекращение огня способно обеспечить необходимую передышку обеим сторонам. Этот период они могут использовать как для подготовки к дальнейшему диалогу, так и для анализа внутриполитической ситуации в своих странах, отмечает издание «Актуальные комментарии».