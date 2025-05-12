Euractiv: президент Болгарии предлагает провести спорный референдум по евро

Согласно статье, Радев в пятницу неожиданно объявил о намерении инициировать национальный референдум об отсрочке введения евро всего за несколько недель до того, как страна, предположительно, получит одобрение на вступление в еврозону в 2026 году. Этот шаг уже привел к отставке советника президента, который был не согласен с данным решением.
Примечательно, что два года назад Радев, как пишет издание, отклонил просьбу пророссийской партии «Возрождение» о проведении референдума по евро, мотивируя это тем, что законы ЕС этого не позволяют. Суд тогда заявил, что Болгария перейдет на евро, как только будет соответствовать необходимым критериям, поскольку она уже согласилась присоединиться к Европейскому валютному союзу.
Сейчас Болгария находится на завершающей стадии вступления в еврозону. Правительство в Софии запросило чрезвычайный отчет о конвергенции, который Европейская комиссия, как ожидается, опубликует 4 июня. Окончательное решение Еврокомиссии и Европейского центрального банка о вступлении Болгарии в еврозону ожидается 8 июля.
Референдум по вопросу евро до этой даты провести не получится, поскольку право назначать референдумы принадлежит исключительно парламенту Болгарии. А парламентское большинство, занимающее 131 из 240 мест в Национальном собрании, уже объявило, что в ближайшее время отклонит инициативу президента.