Euractiv: президент Болгарии предлагает провести спорный референдум по евро

Примечательно, что два года назад Радев, как пишет издание, отклонил просьбу пророссийской партии «Возрождение» о проведении референдума по евро, мотивируя это тем, что законы ЕС этого не позволяют. Суд тогда заявил, что Болгария перейдет на евро, как только будет соответствовать необходимым критериям, поскольку она уже согласилась присоединиться к Европейскому валютному союзу.