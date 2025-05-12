Правительство одобрило переименование трех городов в Чечне

Город Наурская может получить название Нерве, что в переводе с чеченского означает «север», следует из документов. Это отражает «наиболее характерные признаки данного географического объекта», который находится на севере Чечни, отмечается в проекте закона. Город Шелковское предложено назвать в честь реки Терек, на левом берегу которой он находится. А город Серноводское чеченские депутаты просят переименовать в Серноводск, поскольку на его территории есть много серных источников и работает курорт Серноводск-Кавказский.