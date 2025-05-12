Посольство РФ в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина

В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что Сергей Суровикин находится в Африке и работает военным советником. А в сентябре 2023-го источник «Ъ» в окружении военачальника сообщал, что генерал Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России и его могут назначить на должность, связанную с «работой в восточном направлении».